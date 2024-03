Kédougou / Contenu local : La SGO boucle une série de session de formation des entrepreneurs

Les dignitaires de la Plafomine, composée d'entrepreneurs locaux ont reçu un renforcement de capacité ce samedi 23 mars 2024 dans le cadre de la prestation de biens et de services au niveau de l'entreprise minière SGO.

Cet atelier a été présidé par Serigne Abdourahmane Fall, responsable des services d'approvisionnement, sous la direction d'Ousmane Mabo Sidibé, membre du département de la performance sociale et responsable du contenu local au niveau de SGO. À cette occasion, les membres de la Plafomine demandent aux entreprises minières de s'inspirer de SGO.



La Plafomine de Kédougou est composée essentiellement de PME (Petites et Moyennes Entreprises) excellant dans des domaines aussi variés que les BTP, la Construction Métallique, l’Equipement des Mines, L'Électricité, la Couture, la Tapisserie, le Transport-Logistique, les achats locaux et la formation.

Cette plateforme a pour but de faciliter la mise en relation entre la SGO, les fournisseurs et les prestataires de services au niveau local et international. Au cours de cet atelier, des pistes de solution ont été proposées par les différentes parties pour permettre aux entrepreneurs locaux de prendre leur propre envol. Après la formation des acteurs de la commune de Sabodala, de Kédougou, c'est au tour de la Plafomine.



Le responsable du contenu local, Ousmane Mabo Sidibé, est revenu sur la création du comité national créé par le ministère de tutelle et les dispositions réglementaires du contenu local. Selon lui, cette formation fait suite à une forte demande des fournisseurs qui veulent plus de formation et d'informations.

O. Sidibé affirme que les entrepreneurs doivent s'inscrire au niveau du comité national, mais la SGO usera de force pour voir comment faire une discrimination positive à l'endroit des entrepreneurs locaux, d'autant plus que ce est des anciens collaborateurs.



Les PME de Kédougou sont sur la bonne voie pour bénéficier de la manne financière générée par la fourniture des biens et des services dans le secteur minier.

La SGO se fixe comme objectif de mettre en place un mécanisme autour de la PLAFOMINE pour son accompagnement sur des aspects techniques, organisationnels et financiers. Ensuite la passation des marchés se fera d'une façon graduelle pour éviter la rupture.



Les porte-parole des entrepreneurs locaux Aliou Badara Niang et Fatou Ngom

demandent aux sociétés minières de la région de s'inspirer de SGO. Ainsi, ils ont fortement salué les grands efforts déjà consentis par la SGO pour créer des millionnaires. Selon eux, plusieurs entreprises manquent d'informations sur l'acquisition des marchés. C'est pourquoi il est nécessaire de les accompagner soulignant que les entrepreneurs sont ensemble depuis plusieurs années pour capter les marchés. Ainsi ces derniers ont décerné une mention spéciale à la SGO qui ne ménage aucun effort pour capaciter et encadrer les entrepreneurs afin de gagner des marchés.