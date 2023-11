Kédougou/Conseil Présidentiel: Macky SALL lance les travaux de reconstruction de la grande mosquée de Kédougou!

Après Bembou, où il a lancé les travaux de la route Bembou-Sabodala, le chef de l'état Macky Sall a fait Cap sur Kédougou où il a posé la première pierre de la reconstruction de la grande mosquée. L’infrastructure va coûter 300 millions de FCFA et entre dans le cadre de la modernisation des foyers et sites religieux . À cette occasion, les guides religieux ont magnifié ce geste hautement salutaire du chef de l’état . Ainsi Ils ont prié pour un lendemain meilleur pour lui, sa famille et de toute nation sénégalaise.

Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de la promotion des édifices religieux dans cette partie sud-est du Sénégal.

La reconstruction de cette grande Mosquée, entièrement prise en charge par le Chef de l'État pour un montant estimé à 300 millions, est un « geste historique » qui fera sans doute date dans l'histoire de la localité.