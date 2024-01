Karim écarté de la course Présidentielle: Le député PDS Saliou Dieng appelle à la mobilisation générale

Le député Saliou Dieng, secrétaire National chargé des structures et des mouvements de soutien du PDS, sonne la mobilisation générale aux côtés de Karim Meissa Wade, secrétaire Général du Parti et candidat invalidé à l'élection présidentielle de Février 2024.



Le député-militant du Pds invite tous les militants et militantes du parti ,les sympathisants , et tous les citoyens et démocrates de notre pays et de la diaspora à répondre favorablement et massivement à l'appel du président Karim Wade à la mobilisation générale, lance-t-il dans un communiqué parvenu à Dakaractu.



"Nous réaffirmons notre fidélité au parti et notre loyauté envers notre candidat le Président Karim Wade. Nous lui exprimons à nouveau, solennellement devant l'opinion nationale et internationale notre, solidarité active , notre ferme engagement et notre détermination sans faille à mener le combat pour le respect de ses droits violés et la fin de l'injustice exercée sur lui depuis plus d'une décennie par les violations récurrentes ses droits et la confiscation de sa liberté à travers un exil forcé et la privation pour des prétextes fallacieux qui frisent la haine, la xénophobie et l'exclusion d'un citoyen de sa Nation et de ses origines par des pratiques machiavéliques" a indiqué le député.



Ce dernier souligne par ailleurs que" le PDS et les mouvements de soutien implantés dans les zones les plus éloignées du Sénégal exécuteront sûrement les instructions du Président Karim Wade dont rien ni personne ne peut plomber l'envol vers le sommet.

"On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras" dit -on pour dire que la volonté populaire est irrésistible" .



Enfin, conclut le communiqué, "le peuple de citoyens sénégalais a déjà choisi et déposé dans l'urne de leur cœur le Président Karim Wade dépositaire du suffrage de ses concitoyens visibles et anonymes notamment les jeunes qui le considèrent comme seule alternative crédible capable d’enrayer leur souffrance et de restaurer leur espoir et leur confiance. Frère Président Karim Wade, le peuple du SOPI , est à votre écoute", fait-il savoir.