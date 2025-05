Karim Xrum Xax à Juan Branco : « Qu’il nous dise s’il est homosexuel ou pas… »

L’activiste Abdou Karim Gueye « Xrum Xax » a interpellé l’avocat franco-espagnol sur sa position concernant l’homosexualité. Se disant intrigué, le membre de « Nittu Deug Valeurs » s’interroge : « Je l’ai observé sur toutes les vidéos de manifestations d’homosexuels à l’étranger. Je me demande pourquoi, avec ses positions suspectes concernant la question, il est parmi les plus proches du régime. On le voit avec le PM, à l’Assemblée, bref, très présent devant nos autorités. Nous constatons que ces personnes LGBT sont, de nos jours, très présentes par rapport au régime de Macky Sall. Il y a lieu de s’inquiéter », a déclaré l’activiste Abdou Karim Gueye qui faisait face à la presse ce vendredi avec Mame Makhtar Gueye de « Jamra », en perspective de la manifestation pour la « criminalisation de l’homosexualité » prévue le 23 mai prochain.