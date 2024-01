Karim Wade recalé par le CC : MLD, candidat de Tekki parle "d'acharnement contre Me Wade et sa famille"

Les réactions fusent de partout quelques heures après l'élimination du candidat Karim Wade, de la course à la présidentielle de Février 2024. Mamadou Lamine Diallo, candidat de la coalition Tekki 2024 dénonce ce qu'il qualifie "d'acharnement" contre Karim Wade et appelle au renforcement de l’État de droit. "Franchement, il m’est difficile de comprendre l’acharnement de Macky Sall, de Amadou Ba et de BBY contre Maitre Abdoulaye Wade et sa famille.

Karim Wade a fait preuve de courage patriotique en renonçant à sa nationalité française acquise, de façon involontaire, à sa naissance, de par sa mère. La lutte pour le renforcement de l’État de droit se poursuit", a déclaré Mamadou Lamine Diallo, Tekki, Candidat à la présidentielle de février 2024 sur sa page X (Ex Twitter).