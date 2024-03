Karim Wade : « Amadou Bâ a impérativement besoin du ralliement du PDS pour justifier le vol du scrutin et se déclarer vainqueur au premier tour... »

L’implosion du parti démocratique sénégalais se précise. Après le soutien annoncé à Amadou Bâ par des responsables et des parlementaires, leur candidat recalé est sorti de ses gonds pour accuser le candidat de Benno. « De nombreux militants du PDS me disent que le candidat Amadou Bâ fait non seulement dans la manipulation, mais également dans le démarchage intensif de certains responsables de notre parti », soutient Karim Wade.



À l’en croire, « visiblement, il a impérativement besoin du ralliement du PDS pour bénéficier de notre force de frappe électorale pour justifier le vol du scrutin de dimanche et se déclarer vainqueur au premier tour de l’élection Présidentielle du 24 mars 2024 », laisse entendre Karim Wade.



S’adressant aux autres responsables du Pds, il s’interroge. « Devons-nous accepter ce crime contre notre démocratie et être les complices de ce coup d'État électoral et de ce simulacre d’élection présidentielle ? La réflexion continue… », conclut-il.