Kaolack : « le filet social que l’Ussein crée, c’est celui dans lequel s’emploie l’état du Sénégal, que les gens n'attendent pas à recevoir des appuis, des dons» (Ibrahima Baldé)

Le Sénégal s’est engagé dans un vaste chantier de réforme du service public en renforçant les capacités d’impulsion et d’animation de l’Administration afin de la rendre plus moderne dans son organisation, plus efficace dans ses procédures, plus sobre et vertueuse dans ses pratiques. L’objectif, c’est de faire de l’Administration un vecteur de compétitivité et de performance de l’action publique qui constitue un facteur clé pour un développement durable du pays. Pour réussir un tel pari, il est impératif de s’adapter aux exigences du monde moderne à travers une simplification des démarches et procédures administratives et l’augmentation de la productivité. Ainsi, la digitalisation constitue une phase essentielle dans l’amélioration de la qualité des services rendus. C’est dans cette « logique d’endogénésation des différentes réponses aux solutions et propositions attendues par les Sénégalais que s’inscrit » le "Govathon du Service Public" qui est un hackathon innovatif dédié à l'administration publique et qui vise à mobiliser les jeunes talents et les étudiants des universités publiques ainsi que des établissements privés de renom au Sénégal. Ceci permettra de développer des solutions technologiques innovantes pour moderniser et améliorer l'efficacité des services publics. «L’Université Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (Ussein) a compris qu'avoir seulement des génies ne suffit pour répondre aux attentes pour le développement du pays », a laissé entendre le coordonnateur du programme d’appui à la modernisation de l’administration publique au sein du Ministère de la fonction publique et de la réforme du secteur publique (Mfprsp) Ibrahima Baldé. Selon lui, « l’Ussein de Kaolack ne forme pas des étudiants mais de futurs chefs d’entreprises ». « Nos universités doivent créer des créateurs d’emploi pour pouvoir supporter la grande masse qui a besoin de génies qui créent les concepts et les emplois et qui permet d’absorber ceux qui n’ont pas eu la chance d’accéder à leur niveau, dira-t-il. Ajoutant que « le filet social que l’Ussein crée, c’est celui dans lequel s’emploie l'État du Sénégal. Que les gens n‘attendent pas à recevoir des appuis, des dons. La dignité de l’individu repose sur sa capacité intrinsèque de pouvoir travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. En créant des employeurs, l’Ussein garantit que cette dignité des Sénégalais sera retrouvée ». Le recteur de l’Ussein, Ndèye Coumba Touré Kane a magnifié cette initiative du Govathon. Elle est aussi revenue sur les objectifs de l’Ussein qui se veut une « Université thématique à vocation agricole qui forme ses étudiants dans toutes les chaînes de valeur et qui leur inculque à la fois l’esprit de créativité et d’entreprise ».