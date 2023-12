Kaolack / Présidentielle 2024 : "Nous allons mettre en place un nouveau régime, un nouveau président de la République qui a des mains propres!" (Aliou Mamadou Dia, Candidat PUR".

Le candidat du PUR était de passage hier à Kaolack dans le cadre d'une tournée dans le Sénégal des profondeurs coïncidant avec le lancement officiel du mouvement des artisans du Parti PUR.

Aliou Mamadou Dia en a profité pour lever un coin du voile sur ses ambitions pour le Sénégal. "Disons la vérité à nos compatriotes et à nos citoyens. Notre ambition, c'est de remetrre le pays sur la bonne voie, refaire l'éducation, refaire la santé, mettre un accent sur tout ce qui est développement économqiue et social, mais surtout ce qui est important c'est l'agriculture".

Concernant l'agriculture, M. Dia a tenu à insister sur les grandes orientations qui s'imposent. "On ne peut pas développer notre pays, si notre agricultre est dans des conditions lamentables. Il faut qu'on ose mettre en place des programmes, des projets d'envergure pour redynamiser notre agriculture...Et pour le faire nous devons maitriser l'eau...Oui, certains diront, il est un géopgraphe, il ne parle que de l'eau. Oui, je parle que de l'eau parce que l'eau c'est la vie...", a-t-il indiqué.

Revenant sur la prochaine présidentielle, Aliou Mamadou Dia de préciser. " Nous sommes face à des choix. Le 25 février est une date historique. Ce n'est pas que l'élection présidentielle au Sénégal, c'est plus que cela. C'est un rendez-vous pour l'histoire, pour le Sénégal. Le Sénégal n'a jamais raté un rendez-vous. Nous avions un rendez-vous en 2000 et nous avons été au rendez-vous, nous avions un rendez-vous important en 2012, et nous avons été là. Alors le rendez-vous de 2024, nous serons encore là et les choses changeront... Nous allons mettre en place un nouveau régime, un nouveau président de la République qui a des mains propres..."