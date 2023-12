Kaolack / Présidentielle 2024 : Le docteur Alioune Diouf quitte la coalition BBY pour soutenir la candidature de Mahammed Boun Abdalah Dionne.

Après voir suspendu dernièrement toutes ses activités politiques au sein de Bby, le responsable politique à Kaolack, le docteur Alioune Diouf vient de passer à la vitesse supérieure.

Ainsi, il a décidé de tourner le dos à ses ex-camarades de Bby. "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte la coalition Benno Bokk Yakaar avec l'ensemble de mes militants et sympathisants pour soutenir la candidature du premier ministre Mouhamad Boune Abdalah Dionne. À cet effet, j'invite tous les sénégalais et particulièrement les populations de kaolack où je millite à nous rejoindre dans cette dynamique pour un Sénégal de paix de stabilité et de prospérité".

Le cadre républicain, par ailleurs responsable politique de l'APR à Kaolack avait déclaré ceci dans une note rendue publique. "Malgré tous nos efforts consentis en tant que responsable politique engagé aux côtés du Président depuis plus de douze ans, nous avons constaté un manque de considération et de reconnaissance de la part du top management du parti à notre endroit.

Nous revendiquons notre apport déterminant à toutes les victoires de la coalition Benno Bokk Yakaar à kaolack!"