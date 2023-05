Kaolack/ Pour la réélection de Macky Sall: Astou Ndiaye et le pôle des femmes de Bby mobilisent plus de 300 grands électeurs de la région.

Le pôle régional des femmes de la coalition BBY de Kaolack s'est réuni hier pour trouver des sources de financements afin de booster l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes de la région particulièrement celles du monde rural.



Les femmes de la mouvance présidentielle ont aussi concocté des stratégies et un plan d'actions pour réélire le président Macky Sall au soir du 25 février 2024.



En effet, les femmes dont des vice-présidentes de conseil départemental, des adjointes au maire, responsables politiques et de groupements de promotion féminine, venues des 41 communes de la région ont esquissé de nouvelles stratégies pour la réélection du président Macky Sall.



Sous la présidence de l'honorable députée, maire de Ndiaffate et point focal régional du mouvement national des femmes de la coalition BBY de Kaolack, ces dernières se sont engagées à faire régulièrement des rencontres périodiques respectivement dans toutes les communes de la région pour sensibiliser les femmes et les jeunes sur l'importance et le sens de la candidature du président Macky Sall.



Pour ces femmes, réélire le président Macky Sall au moment où le Sénégal va produire son premier baril de pétrole et extraire son gaz et dans un contexte où l'Afrique de l'ouest est confrontée à des défis majeurs de sécurité, va sans nul doute garantir la stabilité et la continuité du plan Sénégal émergent (PSE) qui a fini de démonter son efficacité.



Elles ont échangé et adopté des stratégies pour réélire le président Macky Sall pour un second quinquennat au soir du 25 février 2024. Elles ont aussi à l'unanimité remercié l'honorable députée Astou Ndiaye pour son soutien sans faille et son engagement à accompagner les femmes de la région. Dans la même foulée, elles s'engagent en tant que mères de famille à être " des sentinelles contre la volonté d'une partie de l'opposition qui cherche à tout pris, à faire basculer le pays dans le chaos en se servant de la jeunesse comme bouclier", ont-elles ajouté.



Le pôle régional des femmes de la majorité présidentielle des départements de Kaolack, Nioro et Guinguinéo ont remercié le président Macky Sall pour ses efforts constants pour l'autonomisation de la femme et surtout les matériels offerts aux femmes du monde rural pour l'allègement des travaux ménagers.

Elles ont aussi profité de l'occasion pour inviter le président de la république à renforcer les femmes en dotant le monde rural surtout de plus de financements, d'infrastructures sanitaires, routières et renforcer l'électrification rurale pour plus d'équité territoriale...