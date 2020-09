Kaolack/ Politique : Bras de fer entre Serigne Mboup et Mariama Sarr.

Le torchon brûle entre l'homme d'affaires, par ailleurs candidat déclaré à la mairie de Kaolack, Serigne Mboup et le maire de la ville de Mbossé, Mariama Sarr.



En effet, les deux leaders se regardent depuis un bon moment en chiens de faïence, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase demeure les sorties médiatiques de leurs lieutenants qui détériorent de jour en jour le climat politique de Kaolack.



Dernièrement, la plainte déposée à l'Ofnac par un jeune supposé être un proche de Serigne Mboup pour un "audit" de la gestion du maire de Kaoalck, a aggravé un peu les choses poussant d'ailleurs des partisans de Mariama Sarr à demander eux aussi à Serigne Mboup de faire l'état des lieux par rapport à sa gestion au niveau du "Coeur de Ville" de Kaolack (un bail de 25 ans) et de la chambre de commerce.



Pour leur part, des souteneurs de Serigne Mboup ont mis sur la table des dossiers tels le projet des 3.000 lampadaires solaires et les 07 hectares qui ont été délibérés par le Conseil pour le stade municipal et demandé des comptes à Mariama Sarr.



Hier, un nouveau collectif pour la défense des institutions, favorable à Mariama Sarr, a décidé de traîner en justice l'auteur de la plainte au niveau de l'Ofnac pour diffamation.



Actuellement, les deux camps refusent de lâcher du lest en attendant peut être une éventuelle médiation...