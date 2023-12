Kaolack: Plus de 800 hectares ravagés par les feux de brousse entre 2022 et 2023 (Eaux et Forêts)

Les feux de brousse sont de plus en plus récurrents dans la région de Kaolack. Entre 2022 et 2023, la région a enregistré 42 cas de feux de brousse qui ont ravagé une superficie de 851,86 hectares.



" La campagne 2022-2023 a été une saison où le tapis herbacé était assez fourni. C’est pourquoi, exceptionnellement, on a eu 42 cas de feux de brousse qui ont brûlé une superficie de plus de 800 hectares, contrairement aux cinq dernières années où la moyenne des cas était de 29 et la moyenne de superficie brûlée par cas tournait autour de 15 hectares", a évoqué l'inspecteur régional des Eaux et forêts, le

Lieutenant-colonel, Dame Diop, lors d'un comité régional de développement (CRD) à Kaolack.



Il a par ailleurs invité les collectivités territoriales à s’impliquer davantage dans la lutte afin que la campagne soit une réussite totale...