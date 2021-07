Kaolack: Mimi Touré renoue avec le terrain et multiplie les audiences

L’ancienne présidente du CESE Mimi Touré renoue avec le terrain certainement dans la perspective des échéances électorales à venir. Elle a passé son VSD en mode consultations communautaires accéléré et audiences tout azimut à son domicile jusque tard dans la nuit. Elle a rencontré les Badienou Gokh qui lui ont rappelé son statut de « superbadiene » décernée lors de leur congrès de 2019. Elle a aussi rencontré dans le quartier de Sam le Mouvement AKAD qui l’avait appelé à candidater pour la mairie de Kaolack. Ce à quoi l’ancienne première ministre a demandé qu’on lui accorde un délai avant de formuler sa réponse pour des raisons de discipline, dira t-elle. Mimi Touré a aussi rencontré le Khalife de Medina Baye qui lui a conseillé de toujours travailler pour son pays en partageant ses connaissances et son expérience. Mimi Touré a aussi rencontré à son domicile de nombreuses associations actives sur le terrain et des personnalités politiques et de la société civile. Il semblerait que l’ancienne première ministre ait un calendrier pour une immersion dans la base. Bien qu’elle ne se soit pas encore prononcée sur sa candidature à la mairie de Kaolack tout laisse à penser qu’elle ne compte pas s’assoir et regarder passer les trains selon sa formule habituelle. Kaolack sera à coup sûr une des attractions des prochaines joutes électorales comme Dakar, Saint Louis et autres capitales regionales où la majorité présidentielle présente des signes évidents de division. Macky Sall saura t’il faire régner la disciple et l’union. Là est la question.