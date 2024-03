Kaolack/ Meeting de Amadou Bâ : Bamba Mbodj mobilise et promet une victoire de son camp au soir du 24 mars

Les militants et sympathisants de la coalition BBY ont réservé un accueil chaleureux à leur candidat Amadou Bâ. À travers une grande mobilisation, Bamba Mbodji directeur financier de la SEN PNA du ministère de la santé et coordinateur de la coalition BBY de Thiaré à répondu à l'appel de son leaders. "À ce jour mémorable ici à Kaolack lors du grand meeting du candidat de la grande coalition du président Amadou Bâ, la commune de Thiaré a joué sa partition avec une très grande mobilisation de plus de 2000 militants pour soutenir notre candidat derrière Monsieur Bamba Mbodji. En effet, Bamba Mbodj abat un travail de titan pour une éclatante victoire au soir du 24 mars. Aussi, il ne compte ménager aucun effort pour la victoire de Amadou Bâ dès le premier tour.