Kaolack : Les volontaires communautaires des classes préparatoires à l'élémentaire tirent sur le PIPADHS et décretent une grève illimitée

Pour non respect des engagements de certaines collectivités territoriales et du projet investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal (PIPADHS), les volontaires communautaires des classes préparatoires à l'élémentaire

sont montés au créneau pour alerter les autorités. Ces enseignants volontaires ont décidé de décréter à partir de ce jeudi une grève illimitée. En effet, ces derniers dénoncent la démarche du PIPADHS et du gouvernement qui, à travers un décret leur a refusé, selon le coordonteur national, Abdou Khadr Séne, de faire les examens professionnels. À cela s'ajoute d'après Le coordonteur, Abdou Khadr Séne que " nous sommes restés pendant 9 mois sans salaires. Le PIPADHS n'a pas respecté tous ses engagements avec les enseignants communautaires"." Il était prévu de prendre des effectifs de 30 jeunes élèves mais nous sommes allés jusqu'à 50 apprenants par classe afin de faire bénéficier le maximum de jeunes à leur droit d'aller à l'école et de suivre un enseignement", a-t-il poursuivi.





À rappeler que ces volontaires communautaires sont estimés à plus de 2200 enseignants répartis dans sept régions du Sénégal.