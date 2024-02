Kaolack : Les proches parents et amis de l'élève Adama Niang (18ans) et de son beau-frère interpellent l'autorité étatique pour leur libération

L'arrestation de l'élève Adama Niang (18 ans ) n'est pas du goût des amis et proches parents du jeune élève en détention à la prison de Reubeuss à Dakar. Selon le porte-parole du jour, Mamadou Niang, "le jeune Adama Niang a été, illégalement, arrêté pour apologies au terrorisme lors des manifestations de protestation du mois d'août alors qu'il se rendait dans la capitale sénégalaise pour un dépannage de moto.



En effet, la jeune victime s'activait pendant les grandes vacances dans le dépannage de motos pour soutenir ses parents. D'après Mamadou Sagna, " Adama Niang doit faire cette année le BFEM. C'est un jeune qui n'a jamais eu de problème dans son quartier. Il a été arrêté avec son beau-frère qui l'encadre pendant les vacances".



Ces amis et proches parents lancent un appel au Chef de l'État, au ministre de la justice et à toutes les autorités pour que Adama Niang et son patron recouvrent la liberté. Cependant, ces derniers n'excluent pas de procéder à des sensibilisations et même d'organiser une grande marche dans les artères de Kaolack pour la libération de leur ami, frère et de son patron.