Kaolack : Les maîtres artisans formateurs du centre décident de boycotter les examens de la promotion sen032 et reclament un audit du secteur

Les maîtres artisans formateurs de la promotion de la zone centre ont fait face à la presse, pour lancer un cri du cœur et alerter le nouveau regime sur leur situation.

Ces plus de 300 maitres artisans formateurs et ceux de la promotion sen028 ont décidé de boycotter les examens de la promotion Sen032 estimant que certains d'entre eux doivent d'abord recevoir leur diplôme au même moment d'autres doivent bénéficier de renforcement de capacité. Ces derniers qui appellent à un audit sur les différents investissements dans l'enseignement professionnel, invitent à la mise en œuvre des différents engagements de l’État, à savoir l'obtention de leur Cap, la valorisation des acquis de l'expérience (VAE) sanctionné par un diplôme d'état entre autres. "Dans le cadre du projet Sen032, la tutelle a décidé de faire une évaluation or les élèves de la promotion précédente Sen028 n'ont toujours pas encore reçu leurs CAP", renseigne l'un de leur porte-parole. Le maitre artisan, Ibrahima Gaye a quant à lui lancé un appel au nouveau gouvernement à qui il demande de remettre sur la bonne voie ce métier pourvoyeur d'emploi pour les jeunes."