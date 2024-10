Kaolack/Législatives 2024: « Nous sommes victimes d’un système, qui pille nos ressources depuis 1960, que nous devons enterrer par la voix des urnes ce 17 novembre» (Rokhy Ndiaye)

Les jeunes et responsables Pastéfien étaient au QG du parti les Patriotes pour assister au récital de Coran organisé pour des législatives apaisées et pour une victoire de leurs leaders le Président Diomaye et son Pm Sonko au soir du 17 novembres. Suite à cela, ils ont tenu un point de presse pour s’adresser à leurs militants et sympathisants afin de revenir sur l’enjeu de taille du moment. La tête de liste départementale, la députée Rokhy Ndiaye s’est désolée des nombreux problèmes auxquels font face les populations de Kaolack avant d’indexer les responsables du régime de Macky Sall. Selon elle, « nous devons prendre une décision historique ». « Nous sommes victimes d’un système qui pille nos ressources depuis 1960. Nous devons enterrer définitivement ce système en les écrasant par la voix des urnes ce 17 novembre car, ils n’ont apporté aucun changement tant sur le plan infrastructurel qu’économique sans oublier le taux de chômage grandissant des jeunes », s’offusque-t-elle. Ajoutant que «ces législatives sont une occasion d’éradiquer ces responsables du régime sortant. Nous devons donner une majorité écrasante au parti Pastef pour nous permettre d’apporter des solutions claires aux différentes réformes que nous allons apporter pour développer Kaolack et ce pays». Même son de cloche pour la deuxième tête de liste, Docteur Alioune Badara Diagne. « Il nous faut une majorité écrasante, éclatante. Nous avons fait face à beaucoup de difficultés qui sont aujourd’hui derrière nous », a-t-il indiqué. Il est aussi revenu sur l’impact environnemental de la salinisation de la nappe phréatique entre autres dans beaucoup de zones dans la cité de Ndagane. Selon lui, « seule une majorité à l’Assemblée nationale pourra leur permettre d’apporter les changements nécessaires pour le développement de Kaolack ».