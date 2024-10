Kaolack/Législative 2024: Mame Diarra Diaw tire sur le leader Pape Diop et quitte le Bokk Gis-Gis

Après des années avec le parti Convergence démocratique Bokk Gis-Gis de Pape Diop, la responsable politique dudit parti à Kaolack, Mame Diarra Diaw a décidé de mettre fin à ce compagnonnage. Les raisons brandies sont entre autres la mise à l’écart de Sokhna Diarra Diaw sur les listes pour ces législatives anticipées, le manque de considération de Pape Diop à l’endroit des responsables de Bokk Gis-Gis à Kaolack. Accompagnée de quelques membres de ses groupements de femmes et des jeunes, Mame Diarra Diaw et ses militants et sympathisants ont fait face à la presse pour déclarer qu’ils ont décidé de tourner le dos à Bokk Gis-Gis et la coalition qu’il soutient pour ses joutes électorales. D’après Mame Diarra Diaw, « depuis plus de dix ans je ne cesse de sortir mes propres moyens pour faire vivre le parti Bokk Gis-Gis à Kaolack ». Et d’ajouter : « Nous ne pouvons plus faire de la politique dans ces conditions. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre fin à notre collaboration avec le leader de Bokk Gis-Gis, Pape Diop. C'est fini».