Kaolack : L’intersyndicale du Crous SS lance une énième alerte

L’université El Hadj Ibrahima Niass (Ussein) traverse des moments très difficiles. Malgré les nombreuses sorties des enseignants et étudiants pour attirer l’attention des autorités, la situation continue de s’aggraver. Face à la presse, ces agents de l’intersyndicale de ce temple du savoir regrettent que la subvention de l’État ne réponde pas aux besoins d’investissement. Selon ces agents de l’intersyndicale du Crous SS trois points essentiels doivent être réglés par les autorités pour éviter le pire à l’Ussein, « la question de l’augmentation de la subvention que l’État du Sénégal accorde au Crous SS, la finalisation et la livraison des sentiers des campus enfin la dette du Crous SS qui s’élève à plus de 7 milliards FCFA ». « Le budget réel du Crous SS voté en 2024 est de 11 910 347 320 FCFA. Mais, si on nous donne au finish qu’une subvention de 2 milliards FCFA, vous voyez que le gap est énorme. C’est la raison pour laquelle on se retrouve avec une dette de plus de 7 milliards FCFA», explique le porte-parole du jour, Moustapha Bâ. Il en a profité pour signaler : « Les consignes données par le Président Diomaye pour régler le problème des universités publiques sénégalaises doivent être respectées... »