Kaolack : L'association des adjoints aux maires du département remercie le Président Macky et compte organiser un forum sur le code des collectivités territoriales et l'emploi des jeunes

Après des années de combat pour l'amélioration de leurs conditions de travail, l'association des adjoints aux maires du Sénégal vient de pousser un grand ouf de soulagement. Le Président Macky Sall a, par décret, accordé une réelle augmentation de salaire aux adjoints aux maires du Sénégal. À Kaolack, les adjoints aux maires des 14 communes du département ont tenu une rencontre d'évaluation pour remercier le Chef de l'État pour ce geste.



Face à la presse, le président de l'association des adjoints aux maires, par ailleurs porte-parole national de ladite structure, Andel Kitane, a magnifié cette décision du Président de la République et des différents maires et autorités comme entre autres le dg de la Senelec, Papa Demba Bitèye, qui les a soutenus dans ce combat.



Ces derniers vont organiser, dans le cadre de leur projet, "un adjoint au maire, une villa, un adjoint au maire un véhicule", un forum dont le parrain est Papa Demba Bitèye, dans les jours prochains. Il s'agira à travers ce forum, renseigne Andel Kitane, de partager et d'échanger sur le code des collectivités territoriales et sur l'employabilité des jeunes.