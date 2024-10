Kaolack/Journée « Sétal Suñu Réew » : « Fallou Kébé est un homme qui honore sa promesse! » (Dg Cadre de Vie)

Fidèle à ses actions sociales pour le bien-être des populations, le président de l’ASC Saloum, Fallou Kébé, était à l’école Guédel Mbodj pour cette 5ème édition de la journée nationale de « Sétal Suñu Réew ». Lors de cette activité de nettoyage, Fallou Kébé a également déversé deux camions de sable dans l’enceinte de l’école pour un « Ubi tay jang tay ». Et en guise de soutien, il a remis au directeur du Cadre de vie un important lot de matériel composé de 50 pelles, 50 râteaux, 50 brouettes pour l’appuyer dans ses activités de nettoiement. « Ce que nous venons de poser au nom du Président de la République et de son PM Sonko est la réponse à leur appel pour l’hygiène et la propreté de notre cadre de vie également en tant que fils du Saloum », dira le président de l’ASC Saloum. Qui fait remarquer que « beaucoup d’intellectuels sont passés par cette école. » S’agissant de l’appui en matériel de nettoiement remis au Dg du Cadre de vie, il dira : « Ceci n’est qu’un début mais nous allons continuer à les soutenir dans leurs campagnes en terme de matériel. » Fallou Kébé est aussi d’avis que « les autorités locales ne prennent pas les mesures qu’il faut pendant la période de l’hivernage pour venir en aide les écoles à la veille des ouvertures des classes ». Le Dg du cadre de vie, Lamine Kâ, a pour sa part magnifié le geste de Fallou Kébé qui, dit-il, lui avait promis, lors du Gamou, un lot de matériel. « Il vient d'honorer sa promesse à travers cet acte et cela montre que c’est un homme qui mérite la confiance des populations. « Nous le remercions pour tout son soutien pour appuyer l’administration dans ses activités pour soulager les populations», assure-t-il.