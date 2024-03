Kaolack : Inauguration en images de la mosquée du Cissplaza offerte par Baye Ciss

Le PDG du groupe Cisscorps Holding a cconstruit une mosquée pour mieux répondre aux attentes de ses employés et des clients qui fréquentent le Cissplaza situé à la sortie de Kaolack en allant vers la Gambie. Le lieu de culte a été inauguré en marge de la cérémonie de célébration de la journée internationale des femmes de Baye Ciss, PDG dudit groupe.



Ce dernier a saisi l'occasion pour inaugurer en présence de "ses femmes", collaborateurs et fidèles, ce lieu de culte au Cissplaza qu'il a offert à la commune de NDiaffate. D'ailleurs, beaucoup de fidèles y ont célébré la prière du vendredi dirigée par l'Imam Ousmane Cissé.





En effet, l'imam de Médina Baye et Marabout de Baye Ciss empêché, a dépêché son jeune frère l'imam Ousmane Ciss pour le représenter et diriger la khoutba et la prière...