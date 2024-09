Kaolack/Gamou 2024 : «Le plus important, c’est la mission que le PR Diomaye nous a donnée et qu’on doit réussir » (Cheikh Tidiane Dièye)

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a effectué, ce jeudi, une visite à Kaolack pour constater de visu l’état d’avancement du dispositif mis en place pour le bon déroulement du Gamou international des Niassènes.



Le ministre s’est rendu au forage F4, dans les différentes zones stratégiques pour une meilleure distribution de l’eau en cette période de Gamou ou la ville des Niassène va drainer des milliers de pèlerins qui vont venir des quatre coins du globe.



Des points d’eau en plus des camions citernes seront à la disposition des populations dans les quartiers pour éviter les ruptures d’approvisionnement en eau pendant l’événement. « Tous les sites seront approvisionnés en eau potable pour que tout se passe convenablement », a-t-il soutenu. Il a aussi évoqué « les projets structurants en matière d’assainissement destinés à Kaolack et d’autres grandes villes qui sont en cours ». Non sans souligner que dans le cadre des projets de l'État, « des champs captant qui disposent de très grandes quantités d'eaux et qui pourront régler définitivement le problème d’accès à l’eau à Kaolack ont été identifiés à Malém Hodar».



Compte tenu de cette situation, le ministre a sollicité des prières auprès du khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass pour la réussite des projets du gouvernement.



D’après lui, « je demande chaque jour à mes équipes techniques de se concentrer sur les projets . Le plus important, c’est la mission que le PR Diomaye nous a donnée et qu’on doit réussir. C’est pourquoi nous avons profité de cette occasion pour solliciter des prières auprès du Khalife».