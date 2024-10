Kaolack / Astou Ndiaye renvoie le Pastef à la VAR : « C’est eux qui avaient dit qu’on ne doit pas donner une majorité à l’AN à un pouvoir en place! »

Les militants de l’intercoalition Jamm ak Njariñ, Takku Wallu Sénégal et Samm sa Kaddù se sont réunis pour face à la presse dans ce contexte de campagne pour les législatives. La tête de liste de la coalition Takku Wallu à Kaolack, Astou Ndiaye, est revenue sur les nombreuses promesses du régime en place. « Nous ne voulons pas la majorité à l’assemblée nationale pour bloquer le fonctionnement du pays », a lancé Astou Ndiaye. Prenant pour exemple certains propos du nouveau régime selon lesquels, explique-t-elle, c’est eux qui avaient dit qu’on ne doit pas donner une majorité à l’assemblée nationale à un pouvoir en place, elle dira : « Aujourd’hui, la situation a changé et pour que l’équilibre que l’on souhaite puisse exister, les Sénégalais doivent voter pour l’opposition. C’est ce qui nous permettra d’édifier les Sénégalais sur la question des 450 milliards, le scandale de l’Onas, de l’Aser, Dakar Nav. Nous voulons avoir toutes les informations sur l’exploitation de notre pétrole. Pour qu’on puisse édifier les populations, l’opposition a besoin d’avoir la majorité à l’assemblée nationale afin que les questions d’intérêt individuel puissent être écartées et celles générales votées et prises à bras le corps », soutiendra-t-elle. Avant d’inviter les guides religieux à jouer leur partition pour l’intérêt de la nation. Astou Ndiaye, soutient également que « les populations attendent toujours la criminalisation de l’homosexualité qui n’est toujours pas à l’ordre du jour depuis que ce nouveau régime a pris le pouvoir», non sans signaler que « la cohésion est menacée ». Elle a invité les populations du Saloum à voter en masse pour l’intercoalition afin de représenter dignement Kaolack. « Nous voulons que la réalisation des projets et programmes Promoville, l’électrification rurale se poursuivent de même que la distribution des bourses familiales », rappelle-t-elle. Ajoutant que « nous souhaitons l’érection d’une sphère ministérielle. Les marchés gré à gré dans le paysage du monde agricole doivent être édifiés ».