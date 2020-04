Kaolack / Aide alimentaire : 15 camions attendus sur un total de plus de 9.000 tonnes...

La région de Kaolack attend son quota relatif à l'aide alimentaire. Ainsi, un premier lot transporté par 15 camions va atterrir dans quelques heures dans la région (Guinguinéo, Kaolack et Nioro).



L'aide alimentaire destinée à cette région s'élève à plus de 9 mille tonnes. Au total, 67 529 ménages sont dénombrés dont 45 810 inscrits au registre national unique ( RNU).



L'on nous apprend également que 19 219 ménages sont issus du quota d'extension ( ciblage communautaire) et 96 vérificateurs mobilisés pour assurer le contrôle dans les différentes localités...