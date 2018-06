Kaluga : Premier galop rythmé des Lions en Russie, dans une bonne ambiance

La sélection sénégalaise s’est entraînée pour la première fois en public ce jeudi à Kaluga, où elle a installé son camp de base.







Les Lions ont étrenné leur terrain d’entraînement du centre Spoutnik, sous l’œil de la presse, à cinq jours de leur entrée en lice dans la Coupe du monde. Le premier galop d'une heure trente s'est déroulé en trois phases. Ambiance studieuse durant une session de courses autour du terrain, avant que les regards ne se dérident lors d'un jeu de passes. Un exercice où l'on a pu voir plusieurs binômes se former et travailler dans une bonne ambiance.



Au bout d’une demi-heure d'échauffement, Aliou Cissé a distribué les chasubles, sans qu'il faille y voir une quelconque signification pour l'équipe de mardi contre la Pologne. Les Lions ont ensuite fait une opposition, encore une fois intense, sans gardien : un jeu de passes à dix. Pour marquer un point, il fallait faire dix passes entre les 10 joueurs d'une même équipe sans que le ballon soit intercepté par l'équipe adverse. Après 15 minutes, le staff a enchaîné avec une autre opposition toujours sans gardien, avec le moins de touches possibles, au milieu des éclats de voix. Dans cet exercice de conservation du ballon, des mini-buts sont installés dans chaque camp adverse.



Les trois gardiens Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis ont travaillé à part, sous la houlette de Tony Silva. La séance s’est achevée avec le chambrage des vainqueurs vis-à-vis des perdants. Au menu de cette fin de semaine : travail technique et tactique, et moins physique.

Posté au cœur de Kaluga, parsemé d'arbres et des maisonnettes souvent en bois, le centre d'entraînement du Spoutnik est entouré de bâches blanches et protégé par une forte présence policière et un portique de sécurité…