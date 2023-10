Kalidou Koulibaly prévient le Cameroun : « Ils auront devant eux un grand Sénégal ! »

L’équipe du Sénégal reste forte avec un mental de guerrier qui anime la totalité du groupe à la veille du match de préparation face au Cameroun ce lundi soir (19h00 gmt) à Lens. C’est en tous ce qu’a laissé entendre Kalidou Koulibaly. Face aux journalistes ce dimanche après-midi, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match, le capitaine des Lions du Sénégal a affiché sa détermination « Il faut tout faire pour gagner le match contre le Cameroun » lance-t-il.



Le nouveau défenseur d’Al-Hilal renchérit en ces termes… « Nous devons faire bonne figure ce lundi et essayer de faire plaisir à nos supporters qui vont venir nombreux au match et ensuite on verra ce qui se passera…. On sort d’une défaite à la maison, contre un grand d’Afrique mais on reste tranquille parce que je pense que sur le contenu du match contre l’Algérie on a été très bon malgré la défaite…. Demain ça va être un tout autre match contre un grand d’Afrique, le Cameroun. On attendait ce match depuis très longtemps. Je pense que tout le monde sera content demain au coup de sifflet final. Mais en tout cas on sait que mentalement on sera prêt, on est prêt à combattre toutes les équipes qui seront devant nous. Demain ça sera le grand Cameroun, mais je pense qu’ils auront devant eux un grand Sénégal ! »



Pour ce qui est des ambitions du Sénégal à la prochaine coupe d’Afrique des nations (CAN) 2024, Koulibaly ne s’est pas défilé au moment de décliner l’objectif commun. Ce, en dépit de la forte pression médiatique qui plane sur la tanière des champions d’Afrique en titre. « On est tranquille. On sait que ça va être une CAN très relevée avec les meilleurs équipes du continent africain. Je pense que tout le monde sera au rendez-vous nous on est tranquille, les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Tout le monde peut nous charier mais nous on sait ce qu’on a faire. On sait ce qu’on ce qu’on veut. Le plus important c’est qu’on fasse bonne figure à cette coupe d’Afrique. »