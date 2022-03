Kalidou Koulibaly défie les Pharaons : « J’ai à cœur de gagner dans ce stade… »

Le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a fait face à la presse internationale ce jeudi lors de la conférence d’avant match contre l’Égypte. À côté du sélectionneur national Aliou Cissé, Koulibaly se dit prêt à en découdre de même que ses coéquipiers. Mais il reconnaît que ce match de barrage aller de la coupe du monde 2022 sera différent de la dernière confrontation entre le Sénégal et l’Égypte.



« Ce sera un match totalement différent de la finale et on sera prêt! »



« On sait que ce sera un match différent de la finale de la coupe d’Afrique. Deux équipes finalistes de la dernière CAN qui se battent pour aller à la coupe du monde, ce sera très difficile. Je pense qu'on s'est bien préparé, le coach a bien préparé le match, les joueurs sont prêts, demain ce sera un grand match. Ce sera un match totalement différent de la finale et on sera prêt. »

« Nous le Sénégal, on a une revanche contre nous mêmes dans ce stade… »



Évoquant les souvenirs de son dernier passage au Cairo, en 2019 ; lors de la finale de la CAN, il explique : « quand je suis rentrée dans le stade, cela m’a rappelé que j’avais passé la dernière finale de la CAN (2019) dans les tribunes. Ça m’a fait un peu mal mais j’ai à cœur de gagner dans ce stade. Je sais que ça va être difficile mais je pense que nous le Sénégal, on a une revanche contre nous mêmes dans ce stade. La dernière fois qu'on a joué au Caire on a perdu… »