Kalidou Koulibaly : « On va prendre ce match contre la Gambie comme une finale ! »

Du respect il y en aura, de la confraternité aussi, mais le choc entre le Sénégal et la Gambie reste néanmoins un derby chaud bouillant. Face à la presse, Kalidou Koulibaly a fait savoir que ses coéquipiers et lui avaient bien fait leur devoir au point d’être incollables sur la sélection Gambienne : « Nous avons tout appris sur la Gambie. On va prendre ce match contre la Gambie comme une finale ! » En guise de réponse lors de son passage à la conférence de presse d’avant match de ce dimanche, les gambiens ont déclaré qu’ils n’avaient absolument pas peur des Lions...