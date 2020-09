Kaffrine / Accident à Boulel : Collision mortelle entre une charrette et une moto.

Hier vers les coups de 20 heures, un accident très violent s'est produit à Boulel (Kaffrine) sur la route de Touba. Il s'agit d'une collision entre une moto et une charrette. Et selon un témoin, l'accident a été surtout causé par l'absence de lampadaire occasionnant une mauvaise visibilité sur la route.



Selon notre source, le conducteur de la moto du nom de P. Sarr, âgé d'environ 30 ans (habitant Diakhao), qui a été grièvement blessé et évacué à l'hôpital régional de Kaffrine, a finalement rendu l'âme vers les coups de 23 heures.



De son côté, le charretier qui avait pris la tangente après l'accident, a été mis aux arrêts...