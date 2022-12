KOLDA : une ville verte, un effort considérable pour le ramassage des ordures...

La ville de Kolda commence à devenir écologique et propre grâce aux efforts de la commune. Aujourd'hui, grâce à lUCG, le ramassage des ordures est devenu permanent aussi bien de jour que de nuit. Et depuis l'arrivée du nouveau maire Mame Boye Diao, les choses sont allées vite dans ce sens. Sous son magistère, on note un renfort de la logistique et du personnel pour combattre l'insalubrité. D'ailleurs, le maire accorde dans son programme "Kolda, ville verte", une attention particulière pour l'image de la ville.

Aminata Mballo, ménagère de son état d'avancer : "on se réjouit du nouveau visage de Kolda. Aujourd'hui, tous les tas d'immondices qui jonchaient certains endroits sont devenus propres. En ce sens, le pont et alentours, le marché central, les quartiers sont devenus viables avec cette politique de propreté de proximité. D'ailleurs, avec ces opérations, même le taux de paludisme risque de baisser avec la suppression des flaques d'eau..."

Pour les populations, ce changement de décor avec des artères propres est un bon moyen pour vendre l'image de Kolda. Unanimement, les fouladounabé s'accordent sur ce fait...