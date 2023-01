KOLDA : une femme perd son doigt dans une bousculade à la Poste pour la bourse de sécurité...

Venue récupérer sa bourse de sécurité sociale, une femme du nom de M. Diamanka a perdu son doigt lors d'une bousculade à la Poste de Kolda. La brave femme vient de la commune de Ndorna du département de Médina Yoro Foula. Présentement, elle est l'hôpital pour des soins. Le fait s'est déroulé ce vendredi 27 janvier dans la capitale du Fouladou.

Il faut rappeler qu'à chaque paiement de la bourse familiale ce sont des dizaines d'individus qui se regroupent devant la Poste. Et les femmes du monde rural sont les plus nombreuses car la Poste n'existe pas dans leurs terroirs. D'ailleurs certaines parmi elles passent des jours en épuisant toutes leurs ressources sans recevoir leur bourse. Et cette situation occasionne pour elles des prêts car elles sont obligées de s'endetter pour attendre la bourse.

Nous y reviendrons...