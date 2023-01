KOLDA : un violent incendie emporte plusieurs millions au marché central…

Un incendie d’une rare violence a emporté plusieurs millions dans un magasin du macrhé central. Situé dans le même immeuble, le service régional du commerce a été touché aussi par les flammes. C’est vers 4 heures du matin que l’incendie a débuté d’après notre source. Il s’agit d’une boutique qui vend du matériel de construction et des motos. Il faut rappeler que le magasin est situé en bas du service régional du commerce et de la banque agricole. Tout a brûlé dans le magasin, les flammes n'ont rien épargné : les motos, le véhicule et les marchandises sont partis en fumée. Sur les lieux tout n'est que cendres. Pour le moment, on ignore l'origine de l'incendie, mais certains avancent que c'est le véhicule qui a pris feu en premier puis le magasin.



Alertés, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les flammes et arrêter leur propagation. Ils sont toujours à pied d'œuvre au moment où ces lignes sont écrites...