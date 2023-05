KOLDA : le programme pour le développement économique de la Casamance (PDEC) sélectionne 20 communes…

Le PDEC vient de sélectionner 20 nouvelles communes de la région de Kolda pour bénéficier de ses interventions. Ainsi, le PDEC l’a fait savoir à l’occasion de l’atelier qu’il a organisé sur l’examen et la validation de l’etude portant sur cette sélection. En ce sens, ces 20 communes vont s’ajouter aux 40 communes qui seront sélectionnées dans les régions de Sédhiou et de Ziguinchor pour étendre sa zone d’intervention en Casamance.

D’après Youssouf Badji, le coordonnateur du PDEC, ceci va permettre de toucher une grande cible pour un développement équilibré des territoires dans le cadre de la décentralisation. D’ailleurs, le PDEC vise à renforcer la gouvernance locale résiliente et inclusive axée sur la communauté en améliorant la mobilité pour un meilleur accès aux marchés et aux services de base. Mais également, cela va améliorer les opportunités socio-économiques des populations. Il s’agit entre autres pour Kolda, les communes de Coumbacara, Pakour, Ndorna et Thietty.

Pour Saër Ndao (gouverneur de la région de Kolda), « ce projet concerne les trois régions sud de la Casamance naturelle (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou). Et aujourd’hui, nous sommes à Kolda pour partager le rapport de sélection des collectivités territoriales afin de le valider. Et pour ce faire, nous devons discuter des critères de sélection des 20 communes. »

Dans la foulée, il soutient que « les critères que nous avons partagés ont convaincu tout le monde. Et à partir de cette approche méthodologique, on a su comprendre réellement que le choix pouvait être vite fait. C’est ce qui nous a permis de sélectionner 20 collectivités réparties entre les trois départements qui me semble équitable. Dans cette lancée, le focus a été mis sur Médina Yero Foula car c’est la zone la plus déshéritée de la région avec un fort besoin de développement économique… »

Dans cette dynamique, le PDEC vient renforcer les acquis déjà consentis sur le terrain pour une meilleure prise en charge des populations notamment l’accès à l’eau potable, le désenclavement, la bonne gouvernance entre autres.

En ce sens, Youssouf Badji coordonnateur du PDEC estime que les actions du PDEC sont une réponse aux besoins de développement des territoires et des populations. Ainsi, il souligne que « nous venons renforcer les acquis dans le développement économique et social des collectivités territoriales comme le désenclavement. Mais, ce nouveau projet prend en charge aussi les aspects de l’amélioration de la gouvernance pour une grande participation des populations et de la société civile en collaboration avec l’élu. »

À ce titre, il précise que « c’est un projet qui prend en compte également la dimension du changement climatique et va développer le numérique pour faciliter l’accès à l’information technique à la formation. Ainsi, le projet va financer des projets d’un montant de plus de 91 millions par collectivités territoriales pour se renforcer… »