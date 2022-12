KOLDA : la mairie donne une sommation aux commerçants du marché Sikilo et du centre commercial pour arriérés de loyer.

La mairie de Kolda, par le biais d’un huissier de justice a remis une sommation aux commerçants du marché central et du centre commercial pour arriérés de loyer. D’après la mairie, beaucoup de commerçants dans ces deux lieux ont accumulé des arriérés de loyer au fil du temps. Et selon elle, c’est une manière de booster l’économie locale et de rétablir l’équilibre des marchés. Et dans cette optique, le cabinet de l’huissier saisi par la mairie que nous avons approché, confirme la sommation adressée aux commerçants. Et dans cette même dynamique, nous avons interpellé Ibrahima Sy, le président des commerçants du marché Sikilo qui estime que c’est une bonne initiative. Mais ce dernier soutient que la mairie devrait trouver des solutions pour que les deux parties sortent gagnant de cette situation.



À en croire Ibrahima Sy, « c’est normal que la mairie le fasse car cela participe au développement de la commune. Mais nous fustigeons la manière avec laquelle la sommation nous a été adressée en ces temps de crise. » Dans la foulée, il précise : « c’est la première fois depuis Demba Koïta (1er maire) qu’on donne une sommation aux commerçants. Ainsi, on nous dit de payer les arriérés ou de sortir de nos cantines, sinon elles seront mises sous scellés. »



À cela il ajoute : « pour créer plus d’activités, il faudrait transférer le marché au poisson au marché Sikilo. D’ailleurs, nous avions demandé à l’ancienne équipe municipale de transférer le marché dit « syndicat » dans notre marché pour plus d’attractivité. Et si cette donne était faite, nous n’aurions pas beaucoup de difficultés à nous acquitter de nos loyers car le marché génère des revenus… »