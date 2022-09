KOLDA : l'IEF fait face à un déficit de 119 enseignants et de 14.000 tables bancs...

L’inspection de l'éducation et de la formation (IEF) fait face à un déficit de 119 enseignants et 14 000 tables-bancs pour l'année scolaire 2022/2023. Et l'ouverture des classes pointe son nez dans moins de deux semaines. Dans la foulée, il faudra faire face à ce défi pour les nouveaux élèves orientés en sixième, en seconde et les nouveaux inscrits à l'élémentaire. À en croire, l’inspecteur de l’éducation et de la formation ( IEF), Birame Tine, "nous avons un besoin de 14 mille tables-bancs et 119 enseignants." Il l’a fait savoir au cours d’un comité départemental de développement tenu ce jeudi 22 septembre.