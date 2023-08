KOLDA : à la découverte de Adama Diallo, le parcours inspirant d'une jeune fille leader.

Adama Diallo est jeune fille brillante, au parcours scolaire remarquable, qui est en train de se forger une réputation en tant que leader féminin contribuant à changer le monde. Née à Dabo, il y a 19 ans, elle incarne le potentiel et la détermination de la jeunesse. Intégrant le centre conseil ado de Kolda dont elle est la présidente elle devient plus tard "Youth avocate" de l'UNICEF et coordinatrice des clubs de jeunes filles dans le département de Kolda. Aujourd'hui, Adama joue un rôle crucial dans l'autonomisation des filles et la promotion de leurs droits.

Dotée d'un esprit passionné et d'une vision inspirante, elle utilise sa voix pour défendre les droits des jeunes filles et créer des opportunités d'éducation et de développement.



D’ailleurs, grâce à son leadership, elle est devenue une source d'inspiration pour les jeunes filles de sa communauté et un exemple vivant de l'importance de l'égalité des sexes et de l'autodétermination. Son engagement en faveur du changement social et de l'épanouissement des femmes fait d'elle une véritable force motrice pour un monde plus égalitaire et inclusif. Pour rappel, elle est étudiante en licence 1 en Gestion de Projets de Développement à l'IADL de Thiès.



Ainsi, à l'âge incroyable de 12 ans, elle est élue présidente du club des jeunes filles de Dabo, et depuis lors, elle a mené un large éventail d'activités marquantes pour faire progresser les droits des enfants et des filles. Grâce à des causeries de sensibilisation avec la population locale, elle a abordé des sujets sensibles tels que les violences faites aux enfants, les mariages précoces, les mutilations génitales féminines, les grossesses précoces et la sensibilisation au VIH/SIDA. Aujourd’hui, cette sensibilisation a permis de réduire les mariages et grossesses précoces dans le monde rural où le sujet est souvent tabou.



Son dévouement sans faille envers la cause infantile l'a conduite à représenter fièrement le Sénégal dans des événements internationaux de premier plan. Ainsi, sa participation au premier laboratoire mondial de la transformation de l'éducation à New York lui a permis de partager ses idées novatrices pour améliorer l'éducation des enfants entre autres.