KOLDA : Tour d’horizon des inondations dans la région.

Les pluies diluviennes de cet hivernage ont fait des dégâts énormes dans la région, même si elles ont été salutaires pour les paysans. Ces fortes averses accompagnées souvent de vents violents ont déraciné des arbres, détruit des habitations, rayé certains villages de la carte, coupé des routes, isolé des populations etc...



Personne ne connait le nombre de sinistrés qu’elles ont occasionnés y compris les dégâts en nature et en espèces. Et tout le monde vit le même calvaire aussi bien en ville que dans le monde rural. Et la pluie diluvienne du jeudi 10 septembre n’a pas arrangé la situation puisque le lendemain, les conséquences énormes ont été notées pour beaucoup d’individus à Kolda, Vélingara et Médina Yoro Foula.



En ville, les populations sont confrontées aux problèmes d’assainissement pour l’évacuation des eaux pluviales. Dans le monde rural ce sont les habitations en banco et les animaux qui souffrent le plus de ces pluies torrentielles.



À Médina Yoro Foula ces pluies ont détruit des habitations, coupé des routes entre autres. Par exemple dans la commune de Kéréwane, il y a eu plus de cent sinistrés qui ont vu leurs habitations détruites. Il faut signaler que la plupart de ces habitations tombées sont en banco.



Adama D, une des sinistrés avance : « nous avons tout perdu riz, lit, matelas mouillé dans l’effondrement de nos cases. Nous dormons presque à la belle étoile mais avec l’aide de nos amis on se débrouille. Nous essayons de reconstruire nos habitations avec les moyens du bord ». Pour les aider, la municipalité leur a apporté un soutien d’urgence en ciment, fer et bois pour reconstruire leurs habitations.



C’est presque la même situation de crise due aux fortes pluies dans la capitale du Fouladou. Pendant la nuit du jeudi au vendredi, certains ont vu avec impuissance leur habitation tomber ou se remplir d’eau.



Au quartier Bantaguel, Vieux Cissokho a vu son mur tomber sans pouvoir rien faire. Il soutient qu’il avait vu que le mur avait commencé à se fissurer et c’est pourquoi il a déplacé ses enfants.



Au début de l’hivernage certains villages comme Touba Lima avait été rayés de la carte. Comme beaucoup de villages de la commune de Médina Elhadji (Kolda) situés le long de la frontière avec la Guinée Bissau avaient été touchés. Dans ces villages presque toutes les habitations et les vivres étaient détruits. Mais également de grands arbres avaient été arrachés par le vent pour retomber sur les habitations. Mais aucune perte en vie humaine n’a été déplorée.



A Vélingara, le pont servant de passage à de nombreux usagers de la localité d’Anambécouta pour rallier Pakour ou la RN6 a été débordé par les eaux. Ainsi les populations de la zone qui faisaient 15km pour rallier la RN6 doivent débourser 1000frs pour traverser, sinon faire un tour de 20 voire 30 km pour rallier Diaobé ou Kounkané. Des champs à côté sont envahis par les eaux.



Et selon le maire de la commune plus de 120 cases, bâtiments sont tombés. Et les sinistrés ne font qu’accroître car les pluies continuent de tomber. Des secours sont organisés dans les villages pour les sinistrés. Cependant, un appel a été lancé aux bonnes volontés et à l’État pour venir en aide aux nombreux individus dans le besoin.



Les dégâts sont énormes dans ce département et le village de Kapeyel dans la commune de Linkering n’a pas été épargné. Il a subi de plein fouet les conséquences de ces fortes pluies qui ont ravagé presque toutes les cases du village.



A l’heure actuelle, personne ne peut évaluer les dégâts occasionnés par ces fortes pluies, mais le plus important reste le secours urgent de ces nombreux sinistrés.