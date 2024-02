KOLDA : Toumany Camara (président des handicapés républicains) en phase avec le dialogue proposé par le président de la République.

Le mouvement des handicapés républicains et son président Toumany Camara sont en phase avec le dialogue proposé le président de la République. Ainsi, ils l’ont fait savoir à travers leur président au lendemain de l’ITV que le président de la république Macky Sall a accordée à la presse nationale relative à la question. C’est pourquoi, ces derniers estiment qu’ils sont pour le dialogue qui se tiendra les lundi 26 et mardi 27 février avec tous les acteurs concernés pour le choix de la date de la présidentielle. En ce sens, Toumany et ses camarades estiment que ces échanges vont participer à apaiser le pays comme souhaité par tout le monde.





Pour Toumany Camara, « nous sommes pour la concertation appelée par Macky Sall regroupant les candidats et recalés à la présidentielle, la société civile entre autres. » Dans la foulée, il précise : « nous attendons beaucoup de cette rencontre voulue inclusive par le chef de l’État. C’est pourquoi, nous souhaitons la participation de tout le monde pour l’intérêt de notre pays. »





En effet, le mouvement des handicapés républicains compte beaucoup sur cette rencontre afin de trouver une date consensuelle pour une élection apaisée.