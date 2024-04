KOLDA : Tidiane Mansaké Tamba alerte le nouveau ministre ( Infrastructures, des Transports terrestres et aériens) sur l'aéroport de Kolda...

C'est par une alerte que Tidiane Mansaké Tamba du Pds et agent à l'AIBD interpelle le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens sur l'état de l'aéroport de Kolda. En ce sens, il invite le nouveau régime à se pencher sur ce chantier entamé il y a quelques mois et laissé à lui-même. C'est un véritable cri de cœur que lance ce natif de Kolda membre aussi du Pds de la section de Kolda.



En ma qualité de cadre des Transports aeriens et Spécialiste des Relations publiques et Communication aéroportuaire, je voudrais vous alerter sur la situation que traverse l’Aeroport de KOLDA. La capitale du Fouladou. La ville qui m’a vu naître. Monsieur le Ministre je suis de Kolda, et j’ai préféré quitter le temps d’une alerte pour vous inviter solennellement à consacrer votre première visite de terrain à Kolda. Son infrastructure aéroportuaire. Du moins à ce qui reste de son vaste chantier en lambeau.



En effet, lancés en mai 2022 les travaux de construction de l’Aeroport de Kolda devaient prendre fin en décembre 2023.



Monsieur le Ministre , comme vous devez sans doute le savoir, le coût de ces travaux est estimé à plus de 20 milliards de nos francs CFA . Les travaux qui devaient s’achever depuis longtemps sont à l’arrêt depuis plus de 19 mois. Sans aucune information valable sur les raisons de cet arrêt.



Aujourd’hui , en ma qualité de citoyen de cette belle ville je m’associe à tous ceux qui réclament la reprise des travaux de construction de l’aéroport.



D’autres parts Monsieur le Ministre, beaucoup parmi les impactés ont perdu des terres cultivables et ne peuvent plus mener d’activités agricoles.



Malgré la mise en place du Pont de la Senegambie et d’une infrastructures routière nationale adéquate , le Transports aerien occupait une place importante dans la vie des populations de cette belle ville du sud du pays. Pour rappel, la compagnie sénégalaise Transair desservait deux fois par semaine Kolda. Les vols étaient pleins et les passagers avaient du mal à se trouver une place .



Monsieur le Ministre , je reste convaincu que la finalisation des travaux de cette infrastructure va largement contribué au développement des performances de notre politique aéroportuaire conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République.



Nous serons très honorés de vous recevoir à Kolda, nous l’espérons pour très bientôt …