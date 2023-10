KOLDA : Sassoum Lèye Kouyaté (vice-coordonnateur Pastef/Kolda) « Nul ne peut empêcher cette ordonnance de réinscription d’Ousmane Sonko sur les listes électorales… »

Apres la décision du juge de Ziguinchor d’ordonner la réinscription de l’opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales, nous avons donné la parole à Sassoum Lèye Kouyaté sur la question.

Ainsi, ce dernier soutient que le juge n’a juste fait que dire le « droit » dans toute sa rigueur. D’ailleurs, il précise que nul ne peut empêcher Ousmane Sonko d’être « candidat » en février 2024.

À en croire Sassoum Lèye Kouyaté, « le juge n’a fait que lire le droit en ordonnant la réinscription d’Ousmane Sonko sur les listes électorales. C’est pourquoi, dans cette justice, nous pensons qu’il y’a des magistrats debout. Et nous croyons avec fermeté que personne ne peut empêcher Ousmane Sonko d’être candidat à la présidentielle de 2024. » Dans la foulée, il précise « et ceci demeure sans ambages, ni sur le plan constitutionnel encore moins sur le plan légal. Et sur ce, Ousmane reste et demeure le candidat de notre coalition et nul ne peut l’empêcher d’être président du Sénégal au soir du 25 février 2024. »

C’est pourquoi, il ajoute : « en donnant l’ordre de réinscription de Sonko sur les listes électorales, le juge les a déboutés en annulant sa radiation. D’ailleurs, dès aujourd’hui ou lundi matin, nous allons récupérer les fiches pour parrainer Ousmane Sonko. » Dans cette lancée, il rappelle : « le juge de Ziguinchor comme eux l’appellent, travaille pour l’administration sénégalaise. D’ailleurs, je rappelle que Ziguinchor fait partie du Sénégal. Maintenant, nous ne sommes pas dans des débats de bas étage. Et ceux-là qui pensent à la récusation et autres c’est parce qu’ils n’ont pas d’arguments juridiques… »