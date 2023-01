KOLDA : Sana Sané (directeur CROUS/UASZ/BBY) pour la réunification de la jeunesse Bby...porte la candidature de Macky Sall pour 2024...

Le nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université Assane Seck de Ziguinchor, Sana Sané, travaille pour la réunification de la jeunesse Bby de Kolda. Dans la foulée, avec ses amis, ils portent la candidature de Macky Sall en 2024. Ils l'ont fait savoir au cours de leur point de presse organisé ce dimanche 22 janvier 2023. Ainsi, Sana Sané estime qu'il faut accompagner le président Macky Sall pour la réalisation de chantiers futurs dans la région voire la finition du centre délocalisé de l'université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda. Et pour porter cette candidature, ils vont présenter les réalisations du président de la République Macky Sall pour le troisième mandat. D'ailleurs, nul ne peut ignorer les réalisations de ce dernier représentant une arme solide pour sa réélection en 2024 surtout en Casamance.

À en croire Sana Sané, "je vais oeuvrer pour la réunification des jeunes Bby de Kolda voire de la Casamance. Ainsi, en me nommant, Macky Sall lance un message fort aux jeunes. C'est pourquoi, je remercie le président Macky Sall et le ministre Moussa Baldé (MESRI) pour ma nomination. Je suis un pur produit du Pr Moussa Baldé. C'est lui qui m'a forgé en m'inculquant des qualités d'éthique et des valeurs cardinales pour réussir dans la vie. Et depuis lors, je marche sur les pas de ce dernier."

À cela, il ajoute : "je pense que le président ne s'est pas trompé en me nommant à la tête du CROUS de Assane Seck car je ne ménagerai aucun effort pour réussir la mission."

Pour la candidature prochaine de Macky Sall, il précise : " nous allons nous appuyer sur les réalisations du président de la République Macky Sall pour le troisième mandat. Mais également, nous allons faire peser sur la balance la vision de Macky Sall pour le Sénégal..."

Cette rencontre a été une occasion d'enterrer la hache de guerre entre les jeunes et faire Cap sur 2024. C'est ce qui justifie la présence de Momath Sall, un jeune d'une autre tendance d'un autre leader de l'APR. En ce sens, il estime qu'ils devraient s'inscrire dans cette dynamique d'unification.

Momath Sall d'avancer : "c'est une vieille doléance des jeunes qui vient d'être satisfaite par le chef de l'État et de Moussa Baldé en nommant le jeune Sana Sané. Et en faisant le consensus, notre frère Sana Sané est le trait, le point focal de la réunification des jeunes de Bby de Kolda."