KOLDA : Responsables nationaux, locaux et militants de l'APR accordent leurs violons pour les futures échéances

C'est dans une salle pleine comme un œuf que les leaders nationaux, locaux de l'APR et leurs militants ont accordé leurs violons pour les futures échéances électorales. Ainsi, il s'agit pour Moussa Baldé (PCD/Kolda) et les responsables nationaux, de rencontrer les militants à la base afin de diagnostiquer les cause et les conséquences de leur déroute. En ce sens, une lettre circulaire du SG du parti Macky Sall a été lue par Seydou Guèye dans laquelle ce dernier remercie les militants pour les douze ans d'accompagnement de l'alternance tout en les appelant à se tenir prêts pour les prochaines joutes électorales avec des recommandations fortes.

Cependant, les réalisations faites par Macky Sall dans la région et dans le pays n'ont pas manqué d'être rappelées par Moussa Baldé président du conseil départemental. D'ailleurs, ce dernier n'a pas manqué de tacler le nouveau régime qui est dans la continuité du PSE comme il n'a pas de programme.

Selon Abdou Mbow, le porte-parole national adjoint de l'APR, la mobilisation d'aujourd'hui est rassurante pour des lendemains meilleurs. À ce titre, il précise qu'ils sont à Kolda pour remercier les militants en faisant passer aussi le message du président de la République Macky Sall tout en recueillant les impressions des militants pour une lecture objective de leur défaite.

À en croire ce dernier, "on n'est pas venu ici pour nous caresser dans le sens des poils mais pour nous regarder droit dans les yeux en nous disant la vérité. Et en ce sens, on est satisfait d'entendre les responsables, notamment les présidents de conseils départementaux, les femmes et les jeunes expliquer pourquoi on a perdu la présidentielle. Et malgré les divergences, on s'est accordé sur l'essentiel, à savoir la remobilisation et travailler pour gagner les futures élections."

Prenant la parole, Moussa Baldé souligne : "il faut remercier Macky Sall pour ses nombreuses réalisations à l'endroit des sénégalais. Dans la foulée, il a rappelé les nombreuses personnalités promues à des postes de responsabilité dans le Fouladou."

Dans cette dynamique, il rappelle : "il y a eu l'électrification rurale qui a fini de désenclaver les villages. D'ailleurs, toutes les révolutions de la région ont eu lieu sous l'ère Macky Sall. C'est pourquoi, le bilan matériel et immatériel est immense dans la région en passant de l'agriculture par l'équipe sociale ou les réalisations en cours de la boucle du Fouladou et la route de Salikégné entre autres. À cela, il faut ajouter le démarrage des cours du centre délocalisé de l'université Assane Seck sans compter le BRT et le TER."

Siradio Dia, maire de Kounkané rappelle : "Macky Sall a sorti la région de Kolda des ténèbres et valoriser les fils et cadres de la région. Cependant, il faut se poser la question, pourquoi on a perdu la présidentielle avec tous les moyens mis à notre disposition avec les mobilisations fortes. C'est pourquoi, il nous faut une introspection pour inverser la tendance afin de revenir au pouvoir."

Cette rencontre a vu la présence des ténors de l'APR, notamment Seydou Guèye, Abdou Mbow, Augustin Tine, Abdoulaye Daouda Diallo.