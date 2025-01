KOLDA : Polémique entre le CRZ et la mairie pour l'implantation du stade municipal...

Le futur stade municipal de Kolda crée la polémique entre l’ISRA (CRZ) et la mairie de Kolda. À l’origine du différend, le centre de recherche zootechnique de Kolda (CRZ) estime que le terrain destiné au stade appartient à leur domaine qui est un titre foncier. Mamadou Ousseynou Ly est le directeur de l’ISRA/Kolda qui estime qu’ils ont été agressés par la mairie en occupant leurs terres. Ainsi, la parcelle numéro 3 agressée de 95 ha est celle où la mairie voudrait installer le stade municipal.



Selon ce dernier, les titres fonciers de l’ISRA comprennent 305 ha TF 346/HC, 463 ha TF 201/HC, 1226 ha TF 253/HC et 602 ha un terrain non immatriculé.

Dans la foulée, il soutient que 50 ha ont été déclassés pour la ZAC (2003), une bande de 50 ha rétrocédés à la coopérative des agents de l'ISRA et 04 ha à la Senelec (parcelle 4 de 92 ha).

Interpellé sur la question, le maire de Kolda Mame Boye Diao apporte des précisons. Ainsi, il soutient que le terrain leur a été attribué par le ministère de l’urbanisme depuis le mois de décembre 2022. Dans la foulée, il précise que ce site abrite les lots comme le village artisanal, le hub, le périmètre de pisciculture, le centre de formation professionnelle dont la pose de pierre a été faite par le Ministre de l’enseignement supérieur sans pour autant que l’ISRA ne polémique dessus.

Dans la surprise, déplore le directeur de l’ISRA, « un beau matin, on voit des gradeurs terrassant toute cette grande parcelle dédiée a l’élevage et à l’agriculture avant d’y verser du sable de construction. » Dans cette lancée, il rappelle « à la suite de cela, on a essayé d’avoir une documentation au niveau des services techniques locaux pour en savoir quand cette parcelle a été déclassifiée. D’ailleurs, à mon avis, je ne pense pas que cette parcelle soit déclassifiée. En ce sens, l’on sait qu’un titre foncier émane du président de la République …»

À en croire le maire de Kolda, « en tant que commis, j’ai fait une requête auprès du ministre en charge de l’urbanisme des ZAC qui lui-même par le biais de la DGUA nous a attribués ces terres-là… »

Très persuasif dans son argumentaire, Mamadou Ousseynou Ly de rappeler : « nous sommes sur ce site pour dénoncer l’agression que le CRZ est en train de subir depuis plusieurs années. Ici nous sommes sur la parcelle 3 qui est un titre foncier du CRZ située dans la zone Est sur un patrimoine foncier environ de 2.500 hectares. » D’ailleurs, il précise : « cette partie est subdivisée en plusieurs parcelles pour l’élevage et l’agriculture. Ainsi, nous avons 250 têtes de bœuf dits « race ndama » en voie de disparition. En ce sens, cette zone nous permet de conserver cette race qui est très importante pour sa viande. »

Aujourd’hui, le CRZ estime que le dialogue avec les autorités reste la seule solution pour trouver une solution. C’est pourquoi, les responsables du CRZ avisent les autorités que les éventuels déficits ou absence d’objectifs seraient liés à cette spoliation foncière dont fait l’objet le domaine.