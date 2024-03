KOLDA : Moussa Baldé (MENESRI/BBY) appelle les populations à voter pour le candidat Amadou Bâ...

À quelques heures de la présidentielle, Moussa Baldé, le président du Conseil départemental, appelle les populations à voter pour leur candidat Amadou Bâ. Il a fait cette déclaration ce vendredi dernier jour de campagne en compagnie de la coalition élargie.

C'est une occasion saisie par lui pour rappeler que l'unité autour de leur candidat ne souffre d'aucun doute. Dans cette rencontre, il est revenu sur les réalisations et la continuité promue par le candidat, gage d'une victoire éclatante au premier tour. C'est pourquoi, il a invité les populations à voter le dimanche 24 mars sans violence en attendant la victoire de leur candidat.

Moussa Baldé d'avancer : "je rappelle que l'élection n'a pas débuté pendant cette campagne électorale, mais dès l'entame du parrainage avec le choix du candidat Amadou Bâ. D'ailleurs, notre région fait partie des meilleurs résultats pour les parrainages avec un score de 140.000 signatures dépassant de loin l'objectif. C'est pourquoi, je félicite tout le monde, notamment les responsables, les élus et les jeunes pour ce travail."

Dans la foulée, il ajoute : "malgré la chaleur du ramadan, les jeunes, les femmes et les responsables se sont dressés comme un seul homme pendant cette campagne électorale pour montrer que BBY a le meilleur programme. Ainsi, nous avons de la chance car notre candidat est celui qui peut gouverner le pays avec son expérience et son sérieux. D'après le déroulement de la campagne, on voit que c'est le seul qui puisse être à la magistrature suprême..."