KOLDA : Les points gagnés par la région à la suite du report de la présidentielle…

La région de Kolda a gagné des points suite au report de la présidentielle de février 2024. Il s’agit entre autres de l’éclairage public dans les différentes artères de la ville, des lieux de culte. Aujourd’hui, le report a fait des heureux avec ce report puisque les politiciens se sont retroussé les manches pour être au service des populations.

Ainsi, les différentes tendances ont beaucoup fait bénéficier les citoyens. Pour beaucoup d’observateurs, les villes de la région étaient sombres, mais elles sont devenues scintillantes à l’approche de la présidentielle. Qui l’eût cru, quelle ironie du sort ?



Amadou Mballo un jeune d’avancer avec surprise : « on voit que les politiciens ont été pris au dépourvu par le report. Ainsi, je pense qu’ils attendaient en retour le vote des populations en leur faveur avec la restauration de certaines lampes ou l’implantation de nouveaux lampadaires. En ce sens, je pense que Kolda à bien gagné car aujourd’hui même les quartiers les plus sombres sont très illuminés… »



Des efforts considérables sont notés dans ce sens, notamment avec l’éclairage du pont Abdoul Diallo sur le fleuve Casamance. À cela il faut ajouter les quartiers périphériques. D’ailleurs, les populations saluent ces efforts et se posent des questions.



Pour Oulimata S., une mère de famille de quatre bouts de bois de Dieu, « on se réjouit de l’effectivité de l’éclairage dans nos quartiers car cela nos met en sécurité. J’habite un quartier périphérique longtemps délaissé, mais en un laps de temps, le quartier est devenu très éclairé à l’approche de l’élection. C’est pourquoi, nous voyons que si on veut, on peut. En ce sens, je ne pense pas qu’il faille attendre à la veille d’une élection pour travailler pour avoir le suffrage des populations. Mais de toutes les façons, c’est Kolda qui gagne et on est content. »