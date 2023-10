KOLDA : Les jeunes de Bby derrière Moussa Baldé (MESRI) parrainent le candidat Amadou Ba...

Les jeunes de Bby de la région de Kolda, avec à leur tête Sana Sané (directeur CROUS/Ziguinchor), parrainent le candidat Amadou Ba. Ils l'ont fait savoir lors de leur meeting organisé ce dimanche 15 octobre sous la houlette du ministre de l'enseignement supérieur Moussa Baldé. Dans cette lancée, ce dernier a invité les jeunes à ne pas sombrer dans la violence, mais plutôt dans la sérénité en parrainant et votant pour leur candidat.

À en croire Sana Sané, " je remercie le ministre Moussa Baldé mon mentor et lui dit que toute la jeunesse de Kolda est ici présente. C'est pourquoi, je précise que ceux qui veulent travailler avec nous doivent reconnaître son leadership. Nous n'avons pas l'habitude de prendre la parole devant lui, mais nous devons le faire pour témoigner de son leadership naturel dans la région de Kolda publiquement."

Prenant la parole, Moussa Baldé n'a pas manqué de rappeler les réalisations du président Macky Sall avant de recommander aux jeunes de voter massivement Bby. Pour finir, il soutient : "après les réalisations, il ne reste qu'a œuvrer pour l'emploi des jeunes. D'ailleurs, le prochain mandat est celui de l'emploi des jeunes du Sénégal car il y'aura le PSE en plus du gaz et du pétrole." Dans la foulée, il invitera les jeunes "à ne pas basculer dans la violence, mais à parrainer et voter dans la sérénité pour élire notre président."