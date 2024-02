KOLDA : Les élèves en grève...

Les élèves du lycée Bouna Kane et leurs camarades ont fait sortir ceux des collèges et des écoles primaires. Ainsi, les élèves des collèges CEM¹ et CEM² en ont fait les frais avec des jets de pierre sur les toits. Cela a été le sauve-qui peut entre élèves, professeurs, administration et vendeurs. Beaucoup d'élèves ont été délogés ce lundi du 05 février dans la capitale du Fouladou y compris le grand lycée Alpha Molo Baldé.