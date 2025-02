KOLDA : Les chefs d'entreprise à l'école du code du travail...

La méconnaissance du code du travail en entreprise est souvent source de difficultés entre employeur et employés. C'est en ce sens que l'Agence régionale de développement (ARD) a renforcé les capacités des chefs d'entreprise à Kolda, sur le code du travail.



Cet atelier entre dans le cadre de suivi des entreprises bénéficiaires de l'initiative FIT pour une meilleure prise en charge de la gestion managériale du personnel et des conflits, les questions juridiques liées au code du travail. Pour rappel, 33 jeunes diplômés avaient été envoyés dans 18 entreprises pour une durée de 10 mois pour matérialiser le projet. Actuellement, les stagiaires sont à 5 mois de stage avant la fin de leur contrat.

Dans cette dynamique, l'inspecteur du travail, Mamadou Fall, estime qu'il faut associer les parties prenantes et les services de l'État comme le service des impôts et l'inspection du travail pour une gestion durable des entreprises. Dans la foulée, il a fait un exposé détaillé du contrat de travail en passant de la notion du contrat à la résiliation de contrat. Ainsi, les différents types de contrat et leur législation ont été abordés notamment les CDD et les CDI par ce dernier.

Sada Baldé, directeur de l’ARD de Kolda, estime que « cette formation des chefs d’entreprise est une suite logique après celle des stagiaires. D’ailleurs, nous avions sélectionné 18 entreprises pour accueillir 33 stagiaires. Aujourd'hui, nous renforçons les capacités des chefs d’entreprise dans le domaine du code du travail. »

C’est pourquoi, soutient il : « nous sommes en train d'échanger avec les chefs d'entreprise sur les différents contrats qui existent notamment les CDD et les CDI (contratsm saisonnier, journalier). »

Cet atelier de renforcement de capacités des chefs d'entreprise bénéficiaires de l'initiative FIT/Sénégal Action AICS/PAIJEF s’inscrit aussi dans le souci de partager les opportunités de la convention état/employeur et les modalités d'accès. À ce titre, il est important que les droits et les obligations soient respectés pour l'équilibre de la relation de travail entre les deux parties...